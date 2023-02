Sanremo 2023, le pagelle della terza serata

Giro di boa completato per Sanremo 2023, con una terza serata che ha visto esibirsi tutti i cantanti in gara

Anche la terza serata del Festival di Sanremo si è conclusa dopo aver visto esibirsi tutti i cantanti in gara. Ad affiancare Amadeus e Morandi alla conduzione è stata la campionessa di volley Paola Egonu che, con non poca emozione, ha portato un monologo sulla sua vita e le sue paure. “Amo l’Italia, vesto con orgoglio quella maglia azzurra che per me è la più bella del mondo e ho un profondo senso di responsabilità nei confronti di questo Paese in cui ripongo tutte le mie speranze di domani”. I Maneskin hanno incendiato il palco dell’Ariston, affiancati dalla leggenda della chitarra Tom Morello.

Nella terza serata sono stati i telespettatori e la giuria demoscopica a votare. Questa la classifica parziale: