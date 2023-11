Sanremo 2024, Mengoni co-conduttore della prima serata

Marco Mengoni sul palco del Festival di Sanremo. Il cantante romano, due volte vincitore del Festival (l’ultima nell’edizione 2023), non sarà in gara, bensì salirà sul palco dell’Ariston come co-conduttore al fianco di Amadeus per la serata d’apertura della kermesse sanremese. E’ stato proprio Amadeus a dare la notizia in diretta durante la prima puntata di Viva Rai 2, lo show mattutino di Fiorello, nella nuova location al Foro Italico, dove Mengoni (reduce dalle prime tappe del suo tour europeo) è stato ospite, assieme a Francesco Totti.