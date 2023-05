Sciopero a Hollywood. Film e serie a rischio

È in corso ad Hollywood il primo sciopero (in 15 anni) degli sceneggiatori che lavorano a serie tv e film

Pure Hollywood va in crisi. Il mito della vita dorata nei dintorni della collina più glamour del mondo scricchiola: è in corso lo sciopero (il primo in 15 anni) degli sceneggiatori che lavorano a serie tv e film. Il contratto collettivo è scaduto da tre anni: tra precariato e paghe basse, le penne che disegnano film da statuette pregiate chiedono un riconoscimento del loro status.

Pare la trama di una sceneggiatura di qualità, se non fosse che sono gli stessi sceneggiatori a incrociare le penne. Le trattative con i rappresentanti dei produttori sono in una fase di stallo, gli effetti dello sciopero dovrebbero determinare la sospensione dei talk show serali. Conseguenze sulla produzione di serie tv e pellicole si vedranno invece solo in seguito, se lo sciopero dovesse proseguire.

Certo, fa strano leggere di uno sciopero dei celebri e ammirati writer di Hollywood. Ma non deve sorprendere: le piattaforme di contenuti tv e cinematografici come Netflix o Disney+ hanno prodotto una specie di Big Bang, ora il successo dei prodotti è valutato in modo diverso e quindi cambia la valutazione anche dei proventi del diritto d’autore.

Il grido d’allarme di Hollywood è stato scandito dal “Financial Times” già a marzo. Il successo al botteghino di “Maverick” – il seguito di “Top Gun”, con Tom Cruise – è soltanto l’illusione della riscossa del cinema. I colossi come Warner Bros investono nelle grandi produzioni. Ne risentono così quelle medio-piccole.

Di Nicola Sellitti