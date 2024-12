Tar Liguria sul Festival di Sanremo: “Illegittimo l’affidamento diretto alla Rai, serve una Gara”

Quella di febbraio sarà l’edizione numero 75 del Festival di Sanremo. E dopo 75 anni, settantacinque, arriva una sentenza del TAR della Liguria che sancisce che l’affidamento diretto del Festival alla Rai, cioè senza una gara, è illegittimo. E che quindi, in teoria, dal prossimo anno il Comune di Sanremo dovrà procedere a una gara per vedere se ci sono altri diretti interessati a svolgere il Festival e solo dopo, arriverà l’assegnazione. In teoria tutto giusto.

Certo ci sono voluti 75 anni e certo viene difficile immaginare chi e se ci possano essere altre emittenti in grado di organizzare quella manifestazione (a parte gli altri colossi televisivi ovviamente). Certo una buona notizia in termini di giuste opportunità ma che può trasformarsi in un terremoto in casa Rai visto che il Festival è in pratica da sempre la manifestazione canora più seguita e l’appuntamento annuale che per la tv pubblica è una vera bandiera.

di Annalisa Grandi