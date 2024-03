“Cessate il fuoco” al Teatro alla Scala di Milano: il video

Prima dell’inizio dello spettacolo di ieri sera, le maestranze del Teatro alla Scala di Milano sono salite sul palcoscenico per chiedere con uno striscione il cessate il fuoco in Medio Oriente. Nel video l’applauso del pubblico.

Una “coincidenza” – dice – che il manifesto per il cessate il fuoco venga esposto prima della Madina, un balletto che ha per protagonista una giovane, cresciuta in un teatro di guerra e spinta dalla famiglia a compiere un attentato suicida in una capitale occidentale, che all’ultimo sceglierà di non morire e non uccidere.

(video Andrea De Lotto Youtube)