Torna il Salone del Mobile, tra le novità l’installazione di Lynch

Il Salone del Mobile riapre le sue porte a Fiera Milano Rho dal 16 al 21 aprile 2024: tra le novità l’installazione di Lynch

Il Salone del Mobile riapre le sue porte nei padiglioni di Fiera Milano Rho dal 16 al 21 aprile 2024, uno degli eventi più importanti per Regione Lombardia, giunto alla sua 62esima edizione. Stando ai dati dell’osservatorio regionale dell’assessorato al turismo, marketing territoriale e moda, quest’anno sarà un vero successo, già confermato dai numeri precedenti dell’anno 2023: +25% di presenze rispetto al 2022, e + 40% rispetto ad una normale settimana milanese di media annuale, di cui il 65% sono state presenze straniere. Dopo Euroluce, quest’anno sarà la volta di due biennali: EuroCucina e Salone internazionale del Bagno, rispettivamente nei padiglioni 2-4 e 6-10, mentre all’interno dei restanti spazi saranno ospitati 1900 espositori, di cui il 30% saranno stranieri.

172mila mq di superficie espositiva, disposta su un unico livello per facilitare i flussi. Quest’anno si camminerà di meno, grazie al ponte dei mari che permetterà di spostarsi in maniera veloce da un padiglione all’altro. Il focus di questa edizione sarà l’innovazione, integrata dall’intelligenza artificiale, con esperienze inedite come l’installazione del regista David Lynch “Interiors by David Lynch. A thing room”, curata da Antonio Monda (padiglione 5-7), dove cinema e teatro di fonderanno per celebrare il design, inteso non solo come spazio fisico ma come un momento di riflessione interiore.

“Sarà un Salone dell’innovazione, con protagoniste le aziende e il progetto, che è la forza di questa manifestazione che ormai è il punto di riferimento a livello globale per il mondo del design e dell’arredamento”, spiega il presidente del Salone, Maria Porro.

Al centro vi sarà il racconto dell’evoluzione, intesa soprattutto come collaborazione e coesione tra diverse culture, con grande attesa di presenze cinesi :”Abbiamo fatto un grossissimo lavoro di promozione a livello internazionale – continua Porro – siamo stati negli Stati Uniti, in Cina e in tutta l’Europa- Puntiamo ad avere un pubblico di altissima qualità e di accogliere visitatori provenienti da tutto il mondo”.

Sette le manifestazioni che caratterizzeranno quest’edizione: il Salone internazionale del mobile, il Salone internazionale del complemento d’arredo, Workplace3.0, S.Project, EuroCucina, il Salone internazionale del bagno e il SaloneSatellite che quest’anno compie 25 anni. Per festeggiare il traguardo, sarà allestita una mostra in Triennale (dal 16 al 28 aprile), a cura di Beppe Finessi e allestita da Ricardo Bello Dias.

Tutto pronto dunque per la 65esima edizione del Salone del Mobile, non resta che scoprirla.

Di Claudia Burgio