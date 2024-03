Una bomba atomica sugli Oscar 2024

La lunga notte degli Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles si è conclusa con poche sorprese, qualche delusione e un unico vincitore: Oppenheimer.

La pellicola che racconta l’invenzione della bomba atomica conquista ben 7 statuette su 13 candidature: miglior film, miglior regia di Christopher Nolan e miglior attore protagonista per Cillian Murphy, tra le più importanti.

L’Oscar come migliore attrice protagonista va invece a Emma Stone nel film Povere Creature, che segue Oppenheimer nella classifica premi.

Grande delusione per l’unico film italiano in gara, Io Capitano di Matteo Garrone, che non riporta a casa l’ambita statuetta. Il miglior film straniero va a La zona d’interesse.

Nessun Oscar per Martin Scorsese e il suo Killers of the Flower Moon mentre Barbie conquista solo la statuetta per la miglior canzone originale firmata da Billie Eilish.

Una serata intensa ma senza grandi sorprese. Forse l’unica vera star è stata Messi, il cane di Anatomia di una Caduta, che ha conquistato i social con la sua presenza in prima fila. Sveglio fino all’ultimo minuto.

Un po’ come noi.



Di Raffaela Mercurio