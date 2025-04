Addio a Val Kilmer, l’attore aveva 65 anni

Addio a Val Kilmer, morto ieri a Los Angeles all’età di 65 anni a causa di una polmonite. L’attore, noto per la sua versatilità e le sue interpretazioni intense, ha lasciato un’impronta indelebile nel cinema hollywoodiano.

Nato il 31 dicembre 1959, Kilmer ha iniziato la sua carriera nel teatro, per poi affermarsi sul grande schermo con ruoli iconici. È diventato celebre grazie a film come “Top Gun” (1986), dove interpretava il pilota Iceman, e “The Doors” (1991), in cui vestì magistralmente i panni di Jim Morrison. Nel 1995 ha interpretato Batman in “Batman Forever”, dimostrando la sua capacità di adattarsi a ruoli molto diversi tra loro.

Negli anni 2000, la sua carriera ha subito una battuta d’arresto, ma ha continuato a lavorare, nonostante la diagnosi di tumore alla gola nel 2014. Dopo lunghe cure e interventi chirurgici che hanno compromesso la sua voce, Kilmer ha raccontato la sua storia nel documentario Val (2021). Nel 2022, grazie alla tecnologia, è riuscito a riprendere il ruolo di Iceman nel sequel “Top Gun: Maverick”.

Val Kilmer lascia due figli, Mercedes e Jack, avuti dall’ex moglie Joanne Whalley. La sua eredità cinematografica rimarrà viva nel cuore dei fan.

di Federico Arduini