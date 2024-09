Venezia 81 – Clooney: “Sono cresciuto tagliando foglie di tabacco 3 dollari l’ora”, Pitt: “Amo lavorare con persone che rispetto”

La tanto attesa conferenza stampa di “Wolfs” (Lupi solitari) con Brad Pitt e George Clooney, coprotagonisti e coproduttori del film e con la regia di Jon Watts, ha visto finalmente la luce a Venezia 81 e sono stati tanti i temi trattati, sfiorando persino la politica. A luglio è stato George Clooney a far parlare di sè, dopo aver chiesto – con un a lettera inviata al New York Times – le dimissioni dell’allora presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Oggi, primo settembre, la star hollywoodiana ha finalmente avuto l’occasione di commentare la vicenda: “Non ho mai avuto la possibilità di rispondere a questa domanda e forse è il momento giusto per farlo – ha dichiarato l’attore – la persona da ringraziare è quella che ha avuto il coraggio di fare un atto per niente egoista. Abbandonare il potere è una cosa assai difficile. Sono orgoglioso dello stato in cui siamo adesso e siamo emozionati se pensiamo al futuro. Tutto il resto verrà dimenticato, verrà ricordato solo questo gesto coraggioso”. Ma tornando al cinema, la coppia Pitt-Clooney era tanto attesa perché dopo 15 anni, finalmente, i due tornano a lavorare insieme, seguendo un’alchimia che ormai da tempo li unisce. “Il film ci è piaciuto già dalla bozza della sceneggiatura – ha dichiarato Brad Pitt – George si è presentato con questa idea che sembrava molto divertente e ci siamo detti: facciamolo! Man mano che invecchio, lavorare con persone che mi piacciono sta diventando sempre più importante”.



Davanti a due mostri del cinema, con alle spalle una carriera gigantesca, viene spontaneo chiedersi cosa ne sarà delle nuove generazioni e se davvero si può ancora parlare di “allarmismo” e di difficoltà in ambito professionale per le nuove generazioni. Domande a cui ha risposto George Clooney, sfatando diversi miti, tra cui quello secondo cui lo streaming rischierebbe di uccidere il grande schermo: “Quando ho iniziato c’erano solo 64 emittenti, ricordo che il lunedì si apriva il giornale per sapere se eravamo rientrati tra le top 10, ora ce ne sono 700. L’industria cinematografica ha bisogno dello streaming, perché beneficia del fatto che un film venga pubblicizzato – continua Clooney – dopo i cambiamenti ai quali stiamo assistendo e alla pandemia, questo è un periodo di assestamento e ora stiamo cercando di capire dove siamo. Credo che oggi gli attori avranno molto più lavoro e rispetto al passato i giovani hanno piú opportunità”. Ed è proprio alle nuove leve che sia Clooney che Pitt hanno voluto dare risalto durante la conferenza stampa. In diverse battute, infatti, i due attori hanno elogiato la bravura del collega Abrams Austin, il quale ha dichiarato: “Ero molto nervoso di fare le prove danti a due mostri sacri come Pitt e Clooney, ma loro mi hanno dato moltissimo, sono stati molto generosi e mi hanno dato l’attenzione di cui avevo bisogno. Sono stati loro a rendere facile il mio compito“.



Se vi state chiedendo quale sia l’attività che i due preferiscano, tra quella del produttore e quella dell’attore, per Pitt si tratta dello “stesso gioco”: “Cerchiamo una bella storia, che sia davanti o dietro la cinepresa o in modalità mista – ha dichiarato – Per me la cosa importante è che le storie siano universali e che tocchino il cuore di tutte le persone“. Per Clooney è “come giocare con pitture di colori diversi”: ” Siamo stati fortunati – racconta – Sono cresciuto tagliando foglie di tabacco 3 dollari all’ora, quindi tutto questo è meraviglioso. Sia io che Brad vogliamo continuare a lavorare nel settore cinematografico, recentemente non ho lavorato come attore e ora ho 63 anni, ma sto rientrando e continuo a fare quello che amo e che mi diverte”.

Sul loro ultimo lavoro, di cui sono coproduttori e coprotagonisti, tra i giornalisti c’è chi parla di un’impronta dei film degli anni ’70, e non è assolutamente un caso: “È uno dei complimenti piú belli che potessimo ricevere. – ha aggiunto Brad Pitt – Siamo cresciuti con quei film, non era nostra intenzione riprodurli ma è naturale che ci riesca nel riprodurli”.



Non resta che scoprire “Wolfs – Lupi solitari”, al cinema dal 19 settembre.



Di Claudia Burgio