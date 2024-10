Zucchero “Sugar” Fornaciari torna in tour negli stadi nel 2025 

Dopo il grande successo dell’“Overdose d’amore world tour”, che l’anno scorso ha toccato 3 continenti, 20 nazioni e 38 città, superando il milione di spettatori e con 5 date negli stadi italiani, Zucchero “Sugar” Fornaciari tornerà nel 2025 con nuovi concerti negli stadi italiani per il suo tour “Overdose d’amore”.

Nuove “sere d’estate” in cui la carica esplosiva di Zucchero attraverserà l’Italia, regalando ancora una volta intense e indimenticabili emozioni per tutto il suo pubblico.

Queste le date del tour “Overdose D’Amore”:

19 GIUGNO – Stadio del Conero – ANCONA

21 GIUGNO – Stadio San Nicola – BARI

26 GIUGNO – Stadio Olimpico Grande Torino – TORINO

28 GIUGNO – Stadio Euganeo – PADOVA

ROMA – coming soon…

I biglietti per le date di Ancona, Bari, Torino e Padova sono in prevendita su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali dalle ore 18.00 di oggi, venerdì 4 ottobre. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it.