A Razzo verso i Giochi

È stato uno dei protagonisti degli ultimi Europei di nuoto in vasca corta, che hanno visto l’Italia prendersi la soddisfazione di piazzarsi nel medagliere davanti alla Francia che fra qualche mese ospiterà le Olimpiadi. Alberto Razzetti ha vinto l’oro nei 400 misti stabilendo il record italiano e polverizzando anche quello della competizione, poi un altro paio di medaglie capaci di sigillare e mandare ai posteri la parentesi europea in Romania. Ora per lui è il momento di programmare il percorso verso Parigi 2024, che passa anche attraverso un raduno collegiale in altura a gennaio e i Mondiali di Doha (dal 2 al 18 febbraio). Intanto, c’è da commentare quell’ora e spiccioli di gloria degli Europei rumeni, che ha portato alla mente – seppure in scala ridotta – la sensazione di onnipotenza sportiva che ci diede l’uno-due di Tamberi e Jacobs alle ultime Olimpiadi di Tokyo: «È stata davvero una giornata straordinaria, credo anche per chi ci ha seguito in tv. Gli Europei sono stati un obiettivo intermedio, ero già andato forte ai campionati italiani. Ora sono in arrivo i Mondiali in Qatar, ovviamente andare bene significa acquistare fiducia in vista di Parigi. Serviranno concentrazione e allenamenti per gestire la condizione e salire di livello prima dei Giochi» spiega.