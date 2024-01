Addio a Gigi Riva

È morto a 79 anni Gigi Riva, leggenda del calcio italiano. L’ex attaccante era ricoverato nel reparto di Cardiologia in ospedale a Cagliari

È morto a 79 anni Gigi Riva, leggenda del calcio italiano. L’ex attaccante era ricoverato nel reparto di Cardiologia in ospedale a Cagliari a seguito di un malore improvviso avuto sabato.

Se n’è andato un vero e proprio mito, un’icona. Nato a Leggiuno, un piccolo paese sul Lago Maggiore in provincia di Varese e cagliaritano d’adozione, “Rombo di tuono” – questo il soprannome coniato dal celebre giornalista Gianni Brera per la potenza del suo tiro, un mancino imprendibile – è autore di numeri impressionanti: con il “suo” Cagliari ha giocato 315 partite dal 1963 al 1977 realizzando la bellezza di 164 gol e riuscendo nell’impresa di portare il club sardo a vincere lo scudetto nella stagione 1969/1970.

Riva – tre volte capocannoniere della serie A (1967, 1969 e 1970) – è il migliore marcatore della Nazionale italiana con 35 gol in 42 partite: una media straordinaria di quasi 1 gol ogni match.

Quando si ricorda Gigi Riva, scatta immediatamente la nostalgia per un calcio e dei valori che oggigiorno sembrano non esistere più. Calciatore d’altri tempi, “Rombo di tuono” nonostante le numerose offerte arrivate anche da big del calcio italiano come Juventus e Milan, non ha mai lasciato il suo Cagliari, squadra dove è arrivato da ragazzo e in cui è cresciuto diventando uomo.

Il mondo del calcio piange oggi uno tra i migliori giocatori in assoluto del panorama italiano e mondiale.

Ciao Gigi

di Filippo Messina