Ambientalisti interrompono match di tennis al torneo di Wimbledon

Glitter arancioni sparsi sul rettangolo di gioco. Le iniziative degli attivisti per il clima sono ora indirizzate verso i grandi eventi sportivi dal vivo. Dopo gli ambientalisti in pista durante la gara dei 400 metri ostacoli a Stoccolma, a Wimbledon sono apparsi sul campo – eludendo il rigido servizio d’ordine inglese – gli ambientalisti dell’associazione Just Stop Oil: interrotta la sfida tra il bulgaro Dimitrov e il nipponico Shimabukuro con spargimento dei glitter arancioni sul tappeto d’erba. Gli attivisti di Just Stop Oil avevano già ricoperto i tavoli da gioco dei Mondiali di snooker ad aprile e a maggio sul campo della finale di Premiership di rugby, a Twickenham.

di Nicola Sellitti