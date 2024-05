L’Inter a Palazzo Marino riceve l’Ambrogino d’Oro per la seconda stella

L’Inter ha ricevuto questa mattina nella Sala Alessi di Palazzo Marino l’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza del Comune di Milano, per lo scudetto della seconda stella. Ad attendere il pullman su cui viaggiavano i giocatori in piazza della Scala c’era un gruppo di tifosi in festa. All’interno è stato il sindaco Giuseppe Sala, “un filino imbarazzato perché devo cercare di essere istituzionale ma il mio ‘interismo’ viene fuori” a consegnare l’onorificenza. “Venti però non è un punto di arrivo”, ha detto, auspicando “di vedere presto un 21esimo campionato vinto”, Poi la rassicurazione all’altro club milanese: “Ovviamente da sindaco di Milano – e l’ho già detto ai milanisti – ho ancora tre anni da sindaco. Se passassero da 19 al 20esimo scudetto, saranno qua loro”.

A prendere la parola per l’Inter è stato l’ad Sport, Giuseppe Marotta, che ha ringraziato Sala “per il prestigiosissimo riconoscimento”, ricordando la festa scudetto, che ha dimostrato “come lo sport sia un fenomeno di forte aggregazione”, con la folla di tifosi unita “da un comune denominatore che era la voglia di vivere un sentimento forte come la felicità, abbattendo tutte le barriere di carattere culturali, sociali, etniche ed economiche”.