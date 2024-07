Parigi 2024 è magia pura ai Giochi Olimpici

Una cerimonia solenne, di festa e di gioia quella dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, in una capitale blindatissima per l’evento dell’anno. Definiti i Giochi più inclusivi, tanto che il diplomatico italiano Filippo Grandi ha ricevuto un riconoscimento molto importante: il premio dell’alloro olimpico. Grandi si occupa infatti del team dei rifugiati, che anche grazie a lui quest’anno hanno la possibilità di gareggiare e di competere a Parigi.

A fare da sfondo in questo momento magico la Tour Eiffel, un vero tributo di luci e colori.

Grandi emozioni poi con l’apparizione di Zinedine Zidane che cede la fiaccola olimpica a Rafa Nadal, il tennista non è francese ma è un parigino doc avendo vinto 14 volte il Ronald Garros. Poi, Nadal sale a bordo di un motoscafo tenendo la fiaccola e al suo fianco appare un’altra leggenda del tennis, Serena Williams. Poi la fiaccola passa a Carl Lewis e all’immensa Nadia Comaneci. Per la prima volte i quattro tedofori non sono francesi ma internazionali. Ad accogliere il testimone, un’altra tennista – questa volta francese – Amélie Mauresmo. Poi gli atleti paralimpici e olimpici insieme attraversano il Museo del Louvre e l’Arco di Trionfo.



Di Claudia Burgio