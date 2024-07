Al via i Giochi Olimpici Paris 2024

Sono iniziati i tanto attesi Giochi Olimpici di Parigi 2024, inaugurati con una cerimonia di apertura mai vista prima: atleti e delegazioni stanno sfilando in questo momento sulle imbarcazioni per 6 chilometri, lungo tutta la Senna, attraversando Parigi. 10.500 in tutto gli atleti presenti. Dopo 12 anni, finalmente, i Giochi tornano in Europa.

Fuochi d’artificio bianco, rossi e blu hanno illuminato il ponte di Austerlitz, da dove è partita la cerimonia. Il tutto accompagnato dalle canzoni più iconiche della tradizione francese. La prima a sfilare è stata la Grecia, come da tradizione, seguita dalla squadra del Team Rifugiati e poi tutte le altre delegazioni in ordine alfabetico (nella lingua francese). L’Italia sarà la 91ª nazione a sfilare, sul battello numero 37, insieme a Giamaica, Islanda e Israele (azzurri e giamaicani sul piano superiore). Presente in tribuna anche il presidente della Repubblica italiano, Sergio Mattarella.

A chiudere la parata sarà la delegazione del Paese ospitante, e quindi la Francia.

Una sfilata spettacolare, accompagnata dalla prima performance di Lady Gaga. Tante le indiscrezioni sui possibili ospiti, da Dua Lipa a Celine Dion, anche se la loro presenza non è ancora stata confermata.

Di Claudia Burgio