Arnaldi e Sonego, le aziende puntano sempre di più sul tennis azzurro

Prima Lorenzo Sonego, ora Matteo Arnaldi. Lynx, gruppo italiano specializzato nella progettazione e realizzazione di soluzioni digitali con focus su innovazione e trasformazione digitale, rafforza il proprio legame con il tennis italiano. È partita da aprile la sponsorship con Arnaldi. 24enne stabilmente nei primi 50 tennisti della classifica mondiale e che recentemente ha battuto Novak Djokovic al Master 1000 di Madrid. L’accordo con Lorenzo Sonego – 30 anni, quattro tornei Atp vinti in carriera – era partito quattro anni fa. I due azzurri, protagonisti nell’ultimo biennio di successi in Coppa Davis, scendono in campo con il logo Lynx. Posizionato sulla manica sinistra della maglietta ufficiale da gioco. Nei tornei del Grand Slam e in Coppa Davis Lynx è per entrambi main sponsor. E appare come unico logo sulla manica sinistra della maglietta indossata dai giocatori in campo.

“Siamo molto orgogliosi di annunciare l’accordo di sponsorizzazione con un talento come Matteo Arnaldi, che, dopo la storica vittoria contro Novak Djokovic al Masters 1000 di Madrid, ha superato ieri anche Damir Dzumhur approdando agli ottavi di finale del torneo spagnolo”, ha detto Matteo Moretti, CEO di Lynx S.p.A. – “In Lynx crediamo profondamente nei valori dello sport e della sana competizione, in particolare del tennis, disciplina che ci appassiona da sempre. Dal 2021 siamo inoltre al fianco di Lorenzo Sonego, con cui abbiamo condiviso successi straordinari come la conquista della Coppa Davis nel 2023. Sostenere talenti e promuovere l’innovazione è parte integrante del nostro Dna: affiancare Lorenzo e Matteo nel loro percorso sportivo è stata una scelta naturale”.

“Sono davvero contento di iniziare questo percorso con Lynx”, ha spiegato Matteo Arnaldi. “È un grande piacere avere il supporto di un importante gruppo italiano, guidato da due imprenditori che credono nei giovani e nel talento. Uno stimolo in più per continuare a lavorare e migliorare ogni giorno”.

di Nicola Sellitti