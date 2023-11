Coppa Davis: Italia-Australia 1-0, Arnaldi supera Popyrin in tre set

Matteo Arnaldi regala all’Italia il primo punto nella finale di Coppa Davis contro l’Australia

Matteo Arnaldi regala all’Italia il primo punto nella finale di Coppa Davis contro l’Australia. L’azzurro, numero 44 Atp si è imposto in tre set con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-4 in 2 ore e 27 minuti su Alexei Popyrin, numero 40 del mondo. Italia-Australia 1-0 quindi e ora scenderanno in campo Jannik Sinner con Alex de Minaur.