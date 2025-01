Sonego battuto da Shelton, azzurro k.o. nei quarti degli Australian Open

Lorenzo Sonego battuto oggi 22 gennaio da Ben Shelton nei quarti di finale degli Australian Open 2025

E’ lo statunitense Ben Shelton a conquistare un posto in semifinale agli Australian Open dove attenderà il vincente della sfida tra Sinner e De Minaur. L’americano si è imposto sull’azzurro Lorenzo Sonego in quattro set con il punteggio di 6-4, 7-5, 4-6, 7-6 (7-4) in tre ore e 50 di battaglia conclusasi solo nel tie-break della quarta partita. Per Shelton è la seconda semifinale in un torneo dello Slam.