Atp Montecarlo, Musetti batte Tsitsipas e vola in semifinale!

Atp Montecarlo, un grandissimo Lorenzo Musetti vince in 3 set contro Stefanos Tsitsipas e vola in semifinale! L’azzurro parte male, malissimo, contro il greco perdendo il primo set 1-6. Poi, la straordinaria rimonta. Musetti conquista il passaggio del turno con il risultato di 1-6, 6-3, 6-4.

Semifinale (la prima in carriera) in un Master 1000 e l’ovazione del centrale di Montecarlo, stregato dal suo talento. Lo show di Lorenzo Musetti in Costa Azzurra continua. Battuto in 3 set il greco Tsitsipas (che lo aveva sempre battuto nei 5 precedenti). Che nel Principato ha vinto 3 volte, anche lo scorso anno superando in semifinale Jannik Sinner.

Per il secondo giocatore italiano e numero 16 al mondo, domani c’è l’olandese De Minaur, un altro top 10 sulla sua strada. Ma le partite finora giocate sul rosso mostrano che il tennista toscano – pur tra alti e bassi – è capace di arrivare in fondo. Complice un’onda di incertezza nel circuito durante l’assenza di Sinner che sta offrendo un’occasione buona quasi a tutti.

Dopo aver perduto malamente il primo set con Tsitsipas, che alterna a sua volta momenti di grandezza e confusione, Musetti si è sollevato da uno 0-40 sul suo servizio nel secondo parziale. Per poi inserire le marce alte, vincendo il set e poi indirizzare la partita dalla sua parte nella parte centrale del terzo set.

Dunque, i successi di Musetti su Berrettini agli ottavi di finale e ora su Tsitsipas proiettano l’italiano verso scenari forse inattesi: De Minaur ha più esperienza, ma se domani l’ispirazione lo assiste, per Musetti può esserci un altro colpo di coda. Nell’altra semifinale c’è il derby spagnolo tra Davidovich Fokina e Carlos Alcaraz. Inutile scrivere che Alcaraz ha in faretra un paio di marce in più, anche di Musetti.

Ma il tennis e il rosso di Montecarlo potrebbero continuare a riservare sorprese, soprattutto per il tennis italiano, che nel Principato ha visto vincere Fabio Fognini nel 2019 e arrivare in semifinale (due volte) Sinner e anche Andrea Gaudenzi, negli anni ‘90.

di Nicola Sellitti