Battocletti è bronzo (per ora), Tortu e Desalu in semifinale nei 200

È un bronzo sub judice, perché ci saranno ricorsi e controricorsi, ma la prestazione resta comunque straordinaria: Nadia Battocletti, campionessa d’Europa in carica nei 5000 metri, si trova sul podio, in attesa della conferma definitiva, dopo aver concluso al quarto posto una gara fantastica, in cui si sono state diverse scorrettezze nel gruppetto di testa, alcune volontarie secondo i giudici, determinando la squalifica di una delle classificate sul podio.



Sarebbe la medaglia numero 26 per la spedizione italiana. In ogni caso, l’azzurra ha saputo tenere testa alle migliori del mondo, mettendosi alle spalle alcune delle favorite per il podio, mentre la keniana Chebet vinceva l’oro. Se ci avesse creduto prima, la mezzofondista italiana forse avrebbe potuto centrare anche centrare il bronzo in pista, reagendo subito al pressing delle atlete africane in testa. Ma la sua prova è stata magnifica, a soli tre secondi dalla prima classificata. Si vedrà nelle prossime ore. La serata di atletica non regala altre medaglie all’Italia, con Tortu (20’29) e Desalu (20’26) che si sono qualificati per le semifinali dei 200 metri



Di Nicola Sellitti