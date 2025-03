Brignone punti mondiali. Goggia momento così (ma domani Super G)

Il podio non c’è, le fuoriclasse italiane tornano sulla Terra, almeno nel weekend norvegese. In discesa libera a Kvitfjell, c’è la conferma che la concorrenza sembra essere cresciuta per Brignone (quarta) e Goggia (sesta) nelle ultime settimane nelle prove di pura velocità. Ieri è toccato all’austriaca Huetter, oggi la tedesca Aicher (seconda ieri) davanti all’americana Macuga, in una squadra in verità fortissima, dove vola anche Breezy Johnson, con le atlete forse motivate dalla presenza del mito Lindsey Vonn.

Per il duo italiano c’era da riscattare la prova di ieri con i due assi dello sci italiano ai piedi del podio. L’operazione è riuscita solo in parte ed è un peccato perché sia Federica che Sofia – che hanno chiuso a tre centesimi l’un dall’altra – hanno fatto meglio di tutte nel tratto tecnico, pagando – soprattutto la bergamasca – nella parte finale, dove serviva una velocità di punta superiore. Il podio era vicinissimo, ma si vince e si perde per i dettagli, specie nello sci.

Dunque, niente successi, ma anche oggi ci sono notizie positive per quanto riguarda la classifica generale di Coppa del Mondo, dove Brignone guadagna ancora punti su Lara Gut-Behrami (erano 213 i punti di vantaggio al cancelletto di partenza), che è finita anche oggi alle spalle della fuoriclasse italiana. E per Federica c’è ancora il primato nella classifica di discesa libera, con Huetter (finita terza) a 16 punti e con Goggia ora al terzo posto. Per contare un altro podio di Brignone (sarebbe l’80esimo) o di Goggia (il numero 60), c’è da attendere domani per il Super G. In casa Italia c’è stata la bella prova per Laura Pirovano, al quinto posto, incastrata tra Brignone e Goggia, dopo essere finita anche ieri tra le prime dieci in classifica. È insomma matura per centrare il primo podio, magari candidandosi, a 28 anni, al ruolo di terzo asso nella super squadra azzurra.

di Nicola Sellitti