Norvegia, discesa libera: Brignone e Goggia, stavolta niente podio

Norvegia, discesa libera: Brignone e Goggia niente podio. Solo appena sfiorato. Tre italiane nella top ten senza centrare la gara perfetta. Vale per entrambe le regine dello sci italiano, ma questa è la forza di Sofia Goggia e Federica Brignone. In discesa libera però oggi devono assistere all’esibizione di forza dell’austriaca Huetter. Un fulmine sulla neve norvegese di Kvitfjell, insieme alla campionessa del mondo in carica, l’americana Johnson e poi della tedesca Aicher.

E’ lo scenario disegnato nella prima delle ultime dieci gare che portano all’assegnazione della Coppa del Mondo generale. Ora restano altre 3 discese, 4 superG e 2 giganti. Ci sarebbero anche due slalom speciali per Brignone, nell’eventuale ricerca di punti decisivi. C’è da sottolineare la grande prova di orgoglio di Sofia Goggia, che aveva dato segnali di risveglio nell’ultimo weekend al Sestriere. Con il podio sfiorato in slalom gigante. Anche stavolta la bergamasca lambisce il podio (sarebbe stato il sesto stagionale in Cdm). Una prova solida, senza forse rischiare quel quid che l’avrebbe potuta proiettare nel terzetto di testa.

Per quanto riguarda Federica Brignone c’è da dire che non è più solo una tigre, ma anche una specie di processore che non contempla errori. Al fenomeno azzurro bastava piazzarsi davanti alla svizzera Gut-Behrami. Obiettivo raggiunto, quinto posto (era arrivata decima nella discesa iridata di Saalbach) davanti alla connazionale Laura Pirovano e altri punti messi in cascina. Il vantaggio sale a 213 punti, ma sicuramente brucia a Federica essersi allontanata dalla zona podio, anche per conservare il primato nella speciale classifica di discesa libera, con Sofia Goggia che rosicchia una manciata di punti. In ogni caso, mancano ancora parecchie gare per assegnare la Coppa. Domani è in programma un’altra prova di discesa libera, mentre domenica è in programma il Super G. C’è da scommetterci che su quel podio, Sofia e Federica, ci torneranno presto.

Di Nicola Sellitti