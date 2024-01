Chico, il primo animale ambassador dei Giochi Olimpici 2026

Si chiama Chico ed è il cane che è entrato a far parte della squadra Digital Ambassador dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026

Si chiama Chico ed è il cane che è entrato a far parte della squadra Digital Ambassador dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Per la prima volta nella storia dei Giochi, un animale è testimonial dell’evento sportivo più importante al mondo. Per “entrare” nel team, il piccolo Chico ha dovuto affrontare una prova pratica e infine una teorica.

Sarà lui a coinvolgere il pubblico, raccontando il lavoro dietro le quinte del Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026, visitando i territori dei Giochi Invernali, accompagnato da Francesco Taverva “Il Frikkettone” e dalla sua inseparabile “mamma”.

