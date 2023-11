Coppa Davis: l’Italia vola in semifinale

L’Italia vola in semifinale di Coppa Davis grazie al successo della coppia Sinner-Sonego, che vincono 6-3, 6-4 contro gli olandesi Koolhof e Griekspoor

L’Italia vola in semifinale di Coppa Davis grazie al successo della coppia Sinner-Sonego, che battono gli olandesi Koolhof e Griekspoor 6-3, 6-4. Ora si attende il match tra Serbia e Gran Bretagna per capire chi dovranno sfidare gli azzurri nella prossima partita per raggiungere la finale.