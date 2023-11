Cremona, ritrovata la maglia di Gianluca Vialli rubata in una trattoria

È stata ritrovata la maglia di Gianluca Vialli – Juventus, stagione 1994/1995 – rubata lo scorso giovedì nella trattoria “Da Franca e Luciano” a Livrasco (Cremona)

Tutto è bene quel che finisce bene. È stata ritrovata la maglia di Gianluca Vialli – appartenente alla stagione 1994/1995, quando giocava nella Juventus – rubata lo scorso giovedì nella trattoria “Da Franca e Luciano” a Livrasco (Cremona). Corrado Venturini, gestore del locale – insieme alla sorella Roberta, la titolare – aveva lanciato fin da subito un appello via social chiedendo ai responsabili del furto di riportare la maglietta.

Una maglia dall’inestimabile valore affettivo per Venturini e la trattoria: “Gianluca Vialli veniva da noi fin da ragazzino, quando giocava nella Cremonese e passava con i compagni per le cene di squadra o i pranzi tra un allenamento e l’altro”, le parole di Venturini, che ha aggiunto: “Quella maglia per me è tutto, me l’aveva regalata Gianluca ai tempi in cui militava nella Juventus. Il 17 settembre del 2022 era venuto da noi a pranzare e me l’aveva firmata”.

La maglia è stata trovata sotto un albero nel parco del “Vecchio Passeggio”, a breve distanza dalla trattoria. A ritrovarla Riccardo Miadoro – allenatore a livello dilettantistico e amico di Corrado Venturini – durante una passeggiata.