Djokovic Vs Sinner, parla Davide Sanguinetti

Secondo Sanguinetti, i miglioramenti di Sinner sull’erba sono stati consistenti rispetto allo scorso anno ma il vero scoglio è non incappare nei momenti bui durante la partita: all’italiano sinora è capitato in un paio di circostanza di perdere il filo, per poi riprendere in mano la gara. “E’ facile da dirsi, meno da metterlo in pratica ma non sono consentiti passi falsi. Il serbo è superabile sui tre set, meno sulla lunga distanza e quando gioca negli Slam diventa ancora più feroce, affamato, è difficile affrontarlo perché dal punto di vista mentale è superiore e alza il livello quando serve, anche nelle giornate meno ispirate”.

Sanguinetti traccia la strada per Sinner e gli eredi della dinastia dei Big Three, Djokovic, Nadal e Federer: “Jannik è tra i migliori con Rune, il più pronto è Alcaraz, destinato a una grande carriera, certo il nuovo trio non va assolutamente comparato a Nole, Rafa e Roger che hanno vinto 65 prove del Grand Slam in totale. Sono numeri irreali, non ripetibili, abbiamo vissuto l’era più incredibile della storia del nostro sport”.

Insomma, Sinner è atteso da un’impresa. Secondo Sanguinetti l’eventuale finale tra i due rappresenterebbe il balzo in avanti di un ricambio generazionale che “in ogni caso è iniziato da un po’, davanti ormai ci sono i più giovani. Medvedev, che ha 27 anni, è il più maturo del gruppetto. Roger si è ritirato, Rafa è infortunato ormai da tempo. Solo Nole resiste. Anzi, domina ancora”.

di Nicola Sellitti