Eurovolley: l’Italia batte l’Olanda 3-2

Al PalaFlorio di Bari l’Italia batte l’Olanda 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12) e vola in semifinale agli Europei di volley maschile. Ora ad attendere gli azzurri a Roma per contendersi la finale ci sarà la Francia.

“È stata una battaglia, lo avevamo detto, e si è confermata così visto che loro, in alcuni fondamentali come la battuta spingono, noi qualcosina abbiamo concesso di foga ma siamo stati guerrieri. I ragazzi sono stati bravi perché sono rimasti sempre in campo lottando e cercando di trovare soluzioni e questo ci ha permesso di vincere al quinto set una partita bella, con un po’ di sofferenza per chi l’ha guardata. Chi arriva ai quarti ha sostanza, e a pallavolo sa giocare”, così il ct azzurro Fefè De Giorgi a Sky dopo la partita.