Europei, è ancora doppietta Italia: Crippa d’oro nella mezza maratona, poi Riva

È azzurra anche la mezza maratona maschile: Yeman Crippa si riconferma campione europeo. Argento per Riva. Bilancio incredibile dell’Italia: 12 medaglie, di cui sei sono ori

Ancora ori, ancora medaglie. È azzurra anche la mezza maratona maschile, poche ore dopo il trittico di ori in 42 minuti, tra Jacobs, Ciccarelli e Fabbri. Stavolta è Yeman Crippa che si riconferma campione europeo nella mezza maratona, al termine di una gara sempre in testa per le vie meravigliose di Roma, con arrivo al traguardo allo Stadio Olimpico.

E dietro Crippa è arrivato un altro azzurro, Pietro Riva, che in verità si è macchiato di un gesto antisportivo all’arrivo, salutando con la mano il tedesco Petros, mentre lo sorpassava quasi al fotofinish, prendendosi la medaglia d’argento. Il bilancio – incredibile – dell’Italia ora dice 12 medaglie, di cui sei sono ori, con primato abissale nel medagliere europeo. Per l’Italia è anche la terza doppietta agli Europei di Roma, dopo quella nei 100 metri e nella marcia. E oggi tocca anche a Tamberi e Tortu..

Di Nicola Sellitti