A Napoli non esiste più la scaramanzia di una volta. A Portici è stato scoperta dalle forze dell’ordine una vera e propria “fabbrica del falso” di indumenti e gadget del Napoli. Tra questi, anche magliette e bandiere con il numero 3 a simboleggiare la vittoria del terzo Scudetto in campionato – dato per certo – della squadra partenopea.

All’interno del deposito, sito nella zona di Bellavista, sono state rinvenute 17 macchine da cucire, 1250 magliette (quasi tutte di Osimhen e Kvar), 1200 loghi e un numero imprecisabile di bandiere con associazione S.S.C. Napoli Official e il numero 3.

Il successo della squadra di Spalletti ha certamente esaltato i tifosi del Napoli il cui ultimo scudetto risale al 29 aprile 1990. È da 21 anni che lo scudetto viene vinto esclusivamente da squadre di Torino e Milano e da 32 anni se si includono le romane. Un entusiasmo così grande da riuscire a rompere anche le rigide regole non scritte della scaramanzia partenopea. Forse.

di Raffaela Mercurio