Fabio Cannavaro in lacrime: “Gigi Riva? Il mito dei miti”

Fabio Cannavaro, ex capitano dell’Italia campione del mondo del 2006, ricorda in lacrime l’amico e mentore Gigi Riva, “il mito dei miti”

In diretta tv, l’ex capitano dell’Italia campione del mondo 2006 Fabio Cannavaro, non riesce a trattenere le lacrime e l’emozione all’annuncio della morte del grande Gigi Riva: “Un solo ricordo è poco. Io glielo dicevo sempre. Lui era con noi tutti i giorni. Lui era il mito dei miti perché era una persona eccezionale che ci ha trasmesso veramente tantissimi valori. E sicuramente lo ricorderanno in tanti perché, oltre che è un grande calciatore, era una persona speciale”.