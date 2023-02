Federica Brignone argento nel superg

Federica Brignone è medaglia d’argento nel Gigante femminile ai Mondiali di sci alpino di Courchevel/Méribel, in Francia. Primo posto per la statunitense Mikaela Shriffin che arriva così a quota sette ori in carriera, il primo nel gigante.

“Sono proprio contentissima. Ho cercato di attaccare raschiando il fondo del barile”, ha dichiarato la Brignone che nei giorni scorsi aveva combattuto contro un’influenza aggressiva e debilitante ma che è riuscita a dimostrare, ancora una volta, forza e resilienza. “Mi sento proprio soddisfatta, sono venuti in tanti a vedermi. Sono contenta di aver dimostrato che posso sciare bene in gigante“, riferendosi alla medaglia d’oro già mancata nel 2011 proprio nella stessa gara dalla regina delle nevi.