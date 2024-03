Horner a un passo dal licenziamento alla Red Bull

La vicenda Horner somiglia sempre più alla trama di una soap opera sudamericana degli anni ‘80, se non fosse che ballano anche milioni e milioni di dollari, che starebbe perdendo Red Bull negli Stati Uniti. Andando con ordine, il sito F1-Insider, parecchio informato sulla vicenda dei comportamenti non appropriati – o presunti tali – del team principal della scuderia campione del mondo, scrive che Horner sarebbe sul punto di essere licenziato.

E la spallata definitiva arriverebbe dagli U2: pare infatti che il fratello della dipendente che Red Bull ha licenziato per chiudere la vicenda delle mail e delle foto compromettenti sia il genero di The Edge, chitarrista della band irlandese, che per difendere la donna avrebbe preparato un brano dal titolo “Don’t be horny, Christian” (Non essere eccitato, Christian).



Insomma, oltre a Max Verstappen, che non starebbe aspettando altro che assistere al licenziamento di Horner, ora l’ostacolo sarebbero Bono e soci. Non poco, in termini mediatici, se non fosse che un’altra – e solida – motivazione che spinge Red Bull a mandar via lo stratega dei successi degli ultimi 15 anni (quattro titoli mondiali con Vettel, tre con Verstappen) sarebbe il boicottaggio in corso della celebre bibita negli Stati Uniti, dove si sono moltiplicati gli appelli da parte di influenti attivisti per i diritti delle donne. E tutto questo potrebbe decisamente deflagrare se, come potrebbe accadere a breve, la dipendente oggetto delle avances sessuali di Horner e licenziata da Red Bull decidesse di rendere pubblica la sua storia.



Dovrebbero essere cruciali le prossime ore ma le sorti di Horner sarebbero già decise e questo avverrebbe a poche ore dalla conferenza stampa a Gedda dove lo stesso Horner e Red Bull hanno provato a mettere un tappo al caso, mettendoci dentro l’ennesima passeggiata – mano nella mano – del team principal con la moglie Geri Halliwell, ex Spice Girls. Una sceneggiatura venuta male. A questo punto Helmut Marko, il nemico di Horner in Red Bull, protetto da Max Verstappen, si troverebbe il campo libero.

