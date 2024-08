I sorteggi della “nuova” Champions League. Chi incontrano le italiane e come cambia il format

Si sono appena conclusi a Montecarlo i sorteggi della “nuova” Champions League 2024/2025.

I SORTEGGI PIÙ TECNOLOGICI DI SEMPRE – CHI INCONTRANO LE SQUADRE ITALIANE NELLA “NUOVA” CHAMPIONS LEAGUE

Gli accoppiamenti sono stati decisi da una combinazione tra l’essere umano e la tecnologia. Gigi Buffon e Cristiano Ronaldo hanno preso le palline con i nomi delle squadre che partecipano alla celebre competizione, da quelle in prima fascia in poi. In seguito, premendo un tasto, è stato dato l’input al software per decidere le 8 avversarie.

Ecco chi incontrano le squadre italiane che – lo ricordiamo – per la prima volta sono ben cinque: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna.

Inter: Manchester City, Lipsia, Arsenal, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Monaco e Sparta Praga.

Milan: Real Madrid, Liverpool, Club Brugge, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Girona, Dinamo Zagabria e Slovan Bratislava.

Juventus: Manchester City, Lipsia, Club Brugge, Benfica, Lille, Psv Eindhoven, Stoccarda e Aston Villa.

Atalanta: Barcellona, Real Madrid, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Celtic, Young Boys, Sturm Graz e Stoccarda.

Bologna: Borussia Dortmund, Liverpool, Benfica, Shakhtar Donetsk, Lille, Sporting Lisbona, Monaco e Aston Villa.

COME FUNZIONA LA NUOVA CHAMPIONS LEAGUE – COME CAMBIA IL FORMAT

QUANTI CLUB PARTECIPANO

Innanzitutto, è bene partire dal numero di squadre che partecipano alla prossima Champions: da 32, ora sono 36. Ad aumentare, oltre i club, anche le partite di ogni gruppo: da 6 a 8.

STOP AI TANTI GIRONI – NE BASTA SOLTANTO UNO

Non esistono più i gironi. Per rendere il torneo più “imprevedibile” – secondo molti – la formula è infatti stata rinnovata: stop ai tanti gironi, ne basta soltanto uno. Con il girone unico dovrebbe essere più complicato fare il “biscotto”; Inoltre, tutto dovrebbe essere più imprevedibile e la classifica del singolo girone incerta fino alla fine. Il sorteggio potrebbe creare un calendario molto più combattuto.

Inoltre, solo e soltanto le prime 8 squadre potranno andare fin da subito al turno successivo, ossia agli ottavi. I club che arriveranno dal 9° al 24° posto dovranno invece superare i playoff. Infine, chi arriva dal 25° al 36° posto sarà definitivamente eliminato.

IL CALENDARIO DEI MATCH DELLA “NUOVA” CHAMPIONS LEAGUE? DECISO DAL COMPUTER

Oggi il software di ae.live, supervisionato da Ernst & Young – come scritto in precedenza – ha selezionato le squadre che si incontreranno. Il calendario completo dei match – deciso attraverso la tecnologia, da un computer – si conoscerà nella giornata di sabato 31 agosto.

COME FUNZIONA LA CLASSIFICA IN CASO DI PARI PUNTI

Qualora due o più squadre arrivassero a pari punti in classifica, ci sono diversi criteri per decretarne l’ordine finale:

La differenza gol;

Gol totali;

Gol fuori casa;

Vittorie totali;

Vittorie fuori casa;

Somma dei punti conquistati dalle 8 avversarie;

Differenza gol totale delle 8 avversarie;

Somma dei gol segnati dalle 8 avversarie;

Fair play;

Ranking Uefa per club.

di Filippo Messina