Milan, indagati Furlani e Gazidis: “La società è ancora di Elliott”. Perquisizioni in sede

Shock in “Casa Milan”: Giorgio Furlani -amministratore delegato del Milan dal 2022- e Ivan Gazidis (suo predecessore, ad del club dal 2018 al 2022) indagati dalla Procura di Milano

Shock in “Casa Milan”: Giorgio Furlani -amministratore delegato del Milan dal 2022- e Ivan Gazidis (suo predecessore, ad del club dal 2018 al 2022) indagati dalla Procura di Milano

Shock in “Casa Milan”: Giorgio Furlani -amministratore delegato del Milan dal 2022- e Ivan Gazidis (suo predecessore, ad del club dal 2018 al 2022) indagati dalla Procura di Milano

Shock in “Casa Milan”: Giorgio Furlani -amministratore delegato del Milan dal 2022- e Ivan Gazidis (suo predecessore, ad del club dal 2018 al 2022) indagati dalla Procura di Milano

Shock in “Casa Milan”: Giorgio Furlani – amministratore delegato del Milan dal 2022 – e Ivan Gazidis (suo predecessore, ad del club dal 2018 al 2022) sono ora indagati dalla Procura di Milano per l’ipotesi di reato di ostacolo all’attività della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) di vigilanza sui requisiti di legge delle società padrone di squadre di calcio. Il filone d’inchiesta riguarda il passaggio societario tra il fondo Elliott e RedBird, avvenuto a fine agosto 2022.

La clamorosa ipotesi: il Milan non apparterrebbe in realtà a chi – dal 31 agosto 2022 – appare essere il proprietario teorico (l’acquirente fondo statunitense RedBird del finanziere Gerry Cardinale) ma sarebbe in realtà sempre rimasto – e quindi ancora oggi – sotto l’influenza controllante dell’allora “venditore”, ossia il fondo statunitense Elliott del finanziere Paul Singer.

La Guardia di finanza ha effettuato perquisizioni nella sede della società rossonera (“Casa Milan”) e nelle case degli indagati. Sequestrati computer e cellulari.

di Filippo Messina