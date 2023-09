Il Manchester City ospita la Pro Recco

I campioni di calcio incontrano i campioni della pallanuoto. Due mondi sicuramente diversi ma non per questo distanti.

Il Manchester City – che la scorsa stagione ha conquistato il cosiddetto “Treble” vincendo la Premier League (il campionato inglese), l’Fa Cup (la coppa nazionale inglese) e la Champions League (poker se si considera anche la Supercoppa europea vinta il 16 agosto) – ospita a Manchester la Pro Recco, vincitrice del “Triplete” con scudetto, coppa Italia e Champions.

Una delegazione del club ligure – composta dal presidente Maurizio Felugo, l’allenatore Sandro Sukno, il team manager Giacomo Pastorino, il rappresentante del Consiglio di Amministrazione Tommaso Ruffinoni, Francesco Di Fulvio, Nicholas Presciutti, Gonzalo Echenique e Giacomo Cannella – ha incontrato Haaland e compagni.

Un incontro che ha regalato anche tanti sorrisi: non capita spesso, ad esempio, di vedere Erling Haaland – attaccante norvegese fresco di premio come miglior calciatore dell’anno dell’Uefa – con la calottina in testa, regalata da Francesco Di Fulvio che ha ricevuto da Haaland la maglia dell’attaccante del City.