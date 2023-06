Il Manchester City vince la Champions League!

La maledizione è rotta: grazie al gol di Rodri il Manchester City batte l’Inter 1-0 e vince la sua prima Champions League! Un lampo di Rodri che, al 68esimo minuto, con un gran tiro buca Onana sulla destra. Una partita fatta di compattezza, sacrificio e determinazione per la squadra di Guardiola.

Come successo in altri match di questa stagione, il City ha fatto affidamento sullo strapotere fisico e tattico. La squadra di Inzaghi ci ha provato in ogni modo, fino all’ultimo – in particolare, la traversa di Di Marco al 70esimo minuto e la grandissima parata di Ederson sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Romelu Lukaku – mettendo in campo le sue qualità ma non è riuscita nell’impresa di vincere la sua quarta Champions League. Il condottiero Guardiola esce così finalmente vincitore della Champions da allenatore del City regalando alla squadra di Manchester uno storico trionfo.