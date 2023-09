MotoGP Catalogna, il terribile incidente di Francesco Bagnaia

MotoGP Catalogna: il video del terribile incidente di Francesco “Pecco” Bagnaia, avvenuto questo pomeriggio poco dopo la partenza. Un enorme spavento per tutti. Il pilota Ducati – partito in pole position – perde il controllo della propria moto e, dopo che cade a terra, viene colpito a una gamba dalla Ktm di Brad Binder.

Per fortuna, Bagnaia sta bene. Anche quando è stato immediatamente soccorso e portato in ambulanza al centro medico, era cosciente.

“Bagnaia ha avuto una lesione importante, una moto gli è passata nella zona del femore e della tibia. Adesso è necessario svolgere una radiografia in ospedale per verificare la presenza di eventuali fratture”, le parole di Angel Charte, responsabile medico del Motomondiale.

“Stanno esaminando la gamba colpita, lui lamenta un dolore al coccige, credo per effetto dell’high-side, che ‘Pecco’ non si spiega; lui non ritiene di aver fatto qualcosa di insolito quindi c’è da indagare sulle cause della caduta. Non conoscendo le ragioni ancora non vogliamo commentarle”, così il direttore sportivo della Ducati, Paolo Ciabatti.

“Sono contento di sapere che l’infortunio di Pecco non sia così serio”, ha commentato Aleix Espargaró, vincitore della gara.

Subito all’inizio della gara, altri cinque piloti sono rimasti coinvolti in un altro incidente: Alex Marquez, Enea Bastianini, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi.