Internazionali d’Italia, Sinner batte De Jong in 2 set e vola agli ottavi!

Jannik Sinner c’è! Agli Internazionali d’Italia l’azzurro n. 1 al mondo batte in 2 set – con il risultato di 6-4; 6-2 – l’olandese Jesper De Jong e si qualifica per gli ottavi di finale

Jannik Sinner c’è! Agli Internazionali d’Italia l’azzurro n. 1 al mondo batte in 2 set – con il risultato di 6-4; 6-2 – l’olandese Jesper De Jong e si qualifica per gli ottavi di finale

Jannik Sinner c’è! Agli Internazionali d’Italia l’azzurro n. 1 al mondo batte in 2 set – con il risultato di 6-4; 6-2 – l’olandese Jesper De Jong e si qualifica per gli ottavi di finale

Jannik Sinner c’è! Agli Internazionali d’Italia l’azzurro n. 1 al mondo batte in 2 set – con il risultato di 6-4; 6-2 – l’olandese Jesper De Jong e si qualifica per gli ottavi di finale dove incontrerà l’argentino Francisco Cerúndolo.

De Jong si fa male durante il match. E Sinner lo soccorre

“Sono partito molto bene, poi c’è stato un piccolo calo. Poi nel secondo set de Jong si è fatto male e mi dispiace perché è un bravissimo ragazzo”. Sono le parole pronunciate da Jannik Sinner dopo la vittoria contro Jesper de Jong ai 16esimi di finale – il terzo turno del torneo – degli Internazionali d’Italia.

“Ogni partita è importante per me. Non sono dove voglio essere, ma spero di migliorare e di fare un’altra partita qui. Proveremo ad alzare il livello” afferma il n. 1 al mondo.

Al primo turno Sinner aveva battuto Navone

Jannik Sinner, nel suo primo match agli Internazionali d’Italia aveva battuto – in due set, con il risultato di 6-3; 6-4 – l’argentino Navone. In quella che è stata una prova solida. Un grandissimo ritorno in campo del n. 1 al mondo, dopo il caos e le polemiche per la squalifica di 3 mesi a causa del “caso Clostebol“.

Nel torneo di Roma 2 italiani in Top 10

Agli Internazionali d’Italia stiamo vedendo ciò che mai era accaduto prima: l’Italia con 2 tennisti, Sinner e Musetti, nella Top 10 mondiale.

Il campione altoatesino – lo ricordiamo – è sicuro di rimanere n. 1 al mondo per un anno (dal 10 giugno 2024 all’8 giugno 2025, ossia per 52 settimane consecutive) dopo il forfait di Alcaraz dall’Atp 1000 di Madrid a causa di un infortunio (una lesione a un adduttore).

di Mario Catania