Addio a Jair da Costa, leggenda brasiliana dell’Inter

Jair da Costa, ex attaccante dell’Inter e della nazionale brasiliana, è morto a 84 anni a Osasco, a San Paolo. A dare l’annuncio è stata la Confederazione calcistica brasiliana, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause del decesso.

Nato a Santo André il 9 luglio 1940, Jair è stato uno dei protagonisti della “Grande Inter” allenata da Helenio Herrera. Con i nerazzurri vinse quattro campionati italiani (1962-63, 1964-65, 1965-66 e 1970-71), due Coppe dei Campioni (1963-64 e 1964-65) e due Coppe Intercontinentali (1964 e 1965). Era famoso per la sua velocità esplosiva, il dribbling elegante e la capacità di spaccare le difese avversarie sulla fascia destra.

Dopo una prima esperienza all’Internazionale di San Paolo, Jair arrivò all’Inter nel 1962, diventando uno degli stranieri più amati nella storia del club. Vestì anche la maglia della Roma nella stagione 1967-68, prima di fare ritorno a Milano. Con la nazionale brasiliana fece parte della rosa che vinse il Mondiale del 1962 in Cile, anche se giocò solo un ruolo marginale a causa della presenza di Garrincha nel suo stesso ruolo. La sua scomparsa rappresenta un altro doloroso addio per il calcio mondiale e per i tifosi dell’Inter, che non hanno mai dimenticato il suo talento e il suo contributo alle vittorie storiche del club.