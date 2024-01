La 90enne più veloce al mondo è padovana

La novantenne padovana Emma Maria Mazzenga è record mondiale dei 200 metri piani categoria W90, dove 90 sta per l’età

La padovana Emma Maria Mazzenga è record mondiale dei 200 metri piani categoria W90, dove 90 sta per l’età. Professoressa di chimica in pensione, ha migliorato di sei secondi il primato di categoria sui 200 metri nel corso della seconda giornata di gare indoor di atletica che si è tenuta a Padova, ma non è sembrata del tutto soddisfatta.

A fine gara ha infatti dichiarato: “Mi alleno tre volte a settimana, ho partecipato a Mondiali ed Europei. In gara sento la tensione. Oggi sono contenta anche se potevo fare meglio“.

