“La disabilità spiegata con gli occhi di un bambino”, parla Moreno Pesce

Ospite a Skipass, Moreno Pesce, classe 1975, si è raccontato senza filtri parlando della sua doppia vita: quella prima e quella dopo l’incidente motociclistico in cui ha perso una gamba diventando ufficialmente un disabile.

Dopo un momento di iniziale sconforto grazie a una protesi in fibra di carbonio e titanio è diventato un atleta importantissimo nel mondo del trail e delle vertical race con una missione: raccontare la disabilità per quella che è davvero, promuovendo incontri nelle scuole e collaborando con le istituzioni per promuovere il turismo inclusivo.

“Il nostro compito è riempire quel vuoto di istruzione che anch’io ho subito a scuola quando, ai miei tempi, non si parlava di disabilità. Attualmente investo molto tempo in formazione nelle scuole per insegnare ai bambini delle cose che i genitori non hanno vissuto e che credo sia il caso di correggere perché”, continua Pesce “devono essere i bambini a formare i loro genitori. A cominciare dalla cosa più semplice: non parcheggiare sul posto disabili“.

di Raffaela Mercurio