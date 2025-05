La magica notte di Napoli con Diego nel cuore – IL VIDEO

Sono tantissimi, in migliaia, dalla stazione centrale di Napoli sino a Piazza del Plebiscito. E chissà quanti se ne conteranno lunedì, quando ci sarà l’attesa sfilata del bus scoperto della squadra, che non ci fu due anni fa. Bandiere e sorrisi, fumogeni, parrucche azzurre. Sfottò all’interismo, un modo di allentare l’isterismo montato dai social.



La festa dei tifosi del Napoli sale di intensità minuto dopo minuto. Si vedono soprattutto ragazzi con la maglia numero 10: non hanno visto Diego Maradona, sono passati oltre 30 anni, ma il racconto è arrivato da genitori, dai parenti, nei minimi dettagli. È una religione con i suoi dogmi da osservare. Antonio Conte, Scott McTominay: per loro i cori che si ascoltano ogni 15 giorni allo stadio Maradona. Ma è la maglia azzurra che i tifosi per le strade del centro avvertono come una seconda pelle. Una questione di identità.



Si notano maglie di edizione recente ma anche quelle dei due scudetti di Maradona a fine anni ’80. Due, come quelli vinti nell’era di Aurelio De Laurentiis. Che non è destinatario neppure di un coro o di uno striscione.

Di Nicola Sellitti