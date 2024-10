Milano – È stata presentata oggi, nella storica cornice dello Stadio San Siro, la nuova edizione del “Codice di giustizia sportiva FIGC”, edito da Giuffrè Francis Lefebvre, a cura di Giancarlo Viglione, avvocato patrocinante in Cassazione e Responsabile dell’Ufficio Legislativo della Federcalcio. Tra i presenti anche il Viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto. “Dare al giurista, ma anche allo sportivo curioso, un’unica fonte per poter comprendere un fenomeno molto articolato – ha commentato il Viceministro – Lo sport non è più soltanto agonismo ed economia, ma è inclusione e crescita di un Paese ed è per questo che abbiamo modificato la Costituzione. Siamo di fronte ad un colosso della democrazia, non più soltanto ad un divertimento ma ad un punto di riferimento importante“.

Il volume racchiude tutto il corpo normativo in materia, che integra non solo il sistema di giustizia sportiva della FIGC, ma anche quella del CONI e delle normative statali. Uno strumento innovativo e costantemente aggiornato che ha come obiettivo quello di offrire una panoramica sulle normative sportive, includendo anche i recenti interventi del legislatore statale e sportivo, tra cui le importantissime riforme del 2023 e del 2024.



Nel codice sono contenute le fondamentali norme di rango statale, lo Statuto, i regolamenti e le norme di principio del CONI, le Norme Organizzative Interne FIGC, gli Statuti delle Leghe professionistiche e della Lega Nazionale dei Dilettanti e il nuovo regolamento dell’Associazione italiana arbitri.



“Questo codice – ha dichiarato Giancarlo Viglione – contiene le norme statali che incidono sullo sport, quelle del Coni e della Federazione, integrate rispetto alla precedente edizione, con le norme sul settore tecnico, sul settore giovanile e scolastico, sugli arbitri, sul calcio femminile e sulla divisione paralimpica. Si tratta per la prima volta di uno strumento completo di consultazione e ricerca per chiunque operi nel settore o studi la realtà sportiva in generale e quella del calcio in particolare. Con riferimento alla giustizia sportiva, l’obiettivo è la costruzione di un sapere organico di norme, capaci di rendere le decisioni prevedibili e coerenti, e di promuovere tutte le garanzie necessarie all’equilibrio di un sistema sanzionatorio”.



Di Claudia Burgio