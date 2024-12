Le ginnaste Basta e Corradini: “Rifare il processo sportivo”. Spuntano le intercettazioni a sostegno della revisione

Si riaccendono i riflettori sul caso abusi sulle farfalle. Pochi giorni fa, le ginnaste Anna Basta e Nina Corradini hanno chiesto alla Procura Generale Coni, tramite i loro legali Giovanni Frisoli e Vipsania Andreicich, di annullare la sentenza 14 del 9 ottobre 2023 del Tribunale della Ginnastica, grazie alla quale l’allenatrice azzurra della ritmica, Emanuela Maccarani, era stata solamente ammonita “per aver pronunciato in più occasioni espressioni inadeguate nei confronti delle atlete”.



350 le pagine degli atti giudiziari dei pm di Monza a sostegno della richiesta di revisione, grazie alle quali emergerebbe un quadro di connivenze clamorose tra procura sportiva, allenatrice e vertici Federginnastica. Secondo le prime indiscrezioni, riportate dal Corriere, emergono le intercettazioni dei carabinieri in cui Michele Rossetti, avvocato e Pm federale riferisce al presidente Fgi, Gherardo Tecchi di prendere provvedimenti contro l’allenatrice Ginevra Parrini, che in tv aveva solidarizzato con le ragazze che avevano denunciato i maltrattamenti. “Se questa (Parrini, ndr) è tesserata ancora, non so se sia opportuno in questo momento che sennò poi lo strumentalizzano, però qualche bacchettata si potrebbe pure dare, no”.



Dalle intercettazioni agli atti della Procura di Monza, Tecchi spiega al consigliere della Federazione Ginnastica d’Italia, Armando Guidi, che “se uno le volesse attaccare queste tre o quattro le possiamo fare nere, ma non si può perché la gente se tu vai addosso alle ragazze diventi un orco e loro le poverine… bisogna aspettare, quando è ora dargli una bastonata nella testa”.



Con l’ammonizione inflitta il 9 ottobre 2023 dal Tribunale della Ginnastica, Maccarani era poi tornata subito a dirigere le Farfalle, ma ora dopo la richiesta di revisione mossa da Basta e Corradini, l’eventuale revisione passa alla Procura Generale del Coni.



Di Matilde Testa