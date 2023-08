L’esultanza liberatoria di Djokovic

Un’esultanza liberatoria: Djokovic si strappa la maglia al termine di un match – la finale dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati – che ha dell’incredibile. Novak batte Alcaraz per 5-7, 7-6 (9-7), 7-6 (7-4). Durata quasi quattro ore, è stata la finale al meglio dei 3 set più lunga della storia.

Il campione serbo – nonostante le difficoltà dovute alla forza e al grande talento dello spagnolo – dopo aver ribaltato un secondo set che sembrava ormai perso – e dopo cinque match point e un tie break – si è aggiudicato un altro storico titolo che si va ad aggiungere ai numerosi trofei già vinti.

Non è la prima volta che vediamo Djokovic strapparsi la maglia. Un esempio che sicuramente in tanti ricordano è quando lo aveva fatto dopo essersi confermato campione dell’Australian Open battendo Rafa Nadal in una storica finale.