L’imbarazzante (ennesimo) battibecco Di Francisca-Vezzali

Non ha sortito l’effetto sperato la “proposta di pace” chiesta da Elisa Di Francisca a Valentina Vezzali, durante la celebrazione dei 70 anni delle Fiamme Oro.

“Vorrei mandare un messaggio di pace alla mia collega Valentina Vezzali e chiederle se facciamo pace”, ha dichiarato Di Francisca sul palco, ma la replica di Vezzali è stata durissima: “Dal punto di vista sportivo ti stimo perché sei stata una grandissima campionessa, ma per quanto riguarda il lato umano diciamo che non sei proprio il massimo”.

Dichiarazioni che stridono con tutto quello che lo sport dovrebbe insegnare, o quanto meno con quello che avrebbe dovuto lasciare a due veterane d’altissimo livello come le due atlete in questione: il rispetto dell’altro.

Tra Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali non è mai corso buon sangue, una rivalità che si è trasformata in polemica con continui battibecchi. Vederli inscenare su un palco, durante una cerimonia così importante, però, non è proprio l’esempio perfetto che ci saremmo aspettati da due medaglie olimpiche.

Di Matilde Testa