L’Italia che corre, salta, lancia, tira di dritto, sgomma

Quest’Italia che corre, salta, lancia, gioca di dritto e di rovescio, va forte su 2 e 4 ruote. Questa Italia che incanta. Una serata come quella di ieri, agli Europei di Atletica allo Stadio Olimpico di Roma, per decenni l’abbiamo potuta solo sognare e invidiare.

Guardavamo altre Nazioni inanellare ori, argenti e bronzi, dominare il medagliere e dare la paga a tutti. Quello che abbiamo fatto noi in 42 minuti da consegnare agli annali e non solo dello sport. Del paese.

Leonardo Fabbri nel peso ha gareggiato solo contro se stesso, unico ad andare oltre i 22 metri: inarrivabile, intoccabile per tutti gli altri e – come lui stesso ha sottolineato – gareggiare contro se stessi è una delle cose più difficili e che impone maggiore maturità in assoluto.

Nei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli ha urlato in faccia a tutto il continente la gioia di una superiorità imbarazzante, stampando un tempo che lo pone sotto i riflettori mondiali. Personaggio nato, con la sua paglietta e la bandiera di One Piece – amatissimo personaggio dei manga – si candida a simbolo di un’intera generazione. La stessa di Mattia Furlani, favoloso argento con i suoi 8.38 nel salto in lungo, miglior risultato di sempre di un under 20. Deve ancora dare la maturità e vola, vola, vola…

Poi, il flash che ti arriva dritto al cuore: Marcell Jacobs – il campione olimpico di Tokyo – si conferma campione d’Europa e per l’ennesima volta manda in soffitta dubbi, perplessità, voci, vocine e qualche sciocchezza. Preoccupa la contrattura e non è ancora andato sotto i 10”, ma quello lo dovrà fare a Parigi il 4 agosto alle 21:55, data e orario della finale olimpica.

Alle spalle del campione, la nuova freccia azzurra: Chituru Ali, che ha stracciato due volte il proprio personale nel giro di 90 minuti e sta crescendo a velocità spaventosa. La stessa con cui ha insidiato il suo capitano.

Oro e argento, doppietta azzurra sui 100: svegliateci.

Abbiamo voluto sottolineare ogni vittoria (senza dimenticare Francesco Fortunato bronzo nella 20 chilometri di marcia) perché non solo meritano, ma raccontano: raccontano un Paese che, a dispetto della solita narrazione di se stesso e di quello che ripetono ossessivamente i profeti di sventura, ha la splendida idea di farsi notare da tutto il mondo. Correndo, saltando, gettando, colpendo di dritto e di rovescio, sgasando e sgommando. Con le facce belle, pulite e moderne, gli occhi che parlano.

Mentre il Paese “ufficiale“ si perdeva in chiacchiere, quello reale cresceva e si faceva un paiolo così per arrivare in cima. Prendere appunti.



Di Fulvio Giuliani