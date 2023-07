L’Italia della Scherma modello per il Paese

Dieci metalli. Quattro ori, il dominio nel medagliere ai Mondiali organizzati in casa. Sarà difficile costruire una storia con un finale più bello della scherma italiana che domina i campionati del mondo. Una prova di forza impressionante. La fotografia di un movimento che non perde colpi a un anno esatto dal via dei Giochi olimpici di Parigi, il potenziale zenit di una delle nazionali più forti di sempre.