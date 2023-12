Luciano Spalletti cittadino onorario di Napoli

Luciano Spalletti riceve la cittadinanza onoraria di Napoli. Le parole dell’ex allenatore del Napoli e attuale commissario tecnico della nazionale italiana, visibilmente emozionato

“Oggi mi conferite la cittadinanza onoraria per quanto fatto in questi due anni a Napoli e per me è un’emozione indescrivibile”, queste le parole di Luciano Spalletti – ora commissario tecnico della nazionale italiana, ex allenatore del Napoli – visibilmente emozionato, a cui è stata conferita la cittadinanza onoraria di Napoli.

Presenti alla cerimonia il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

“Da questo momento sono un official scugnizzo”, scherza Spalletti.

Servizio a cura di Nicola Sellitti